فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

وبيّنت الشركة أن الفصل سيشمل المناطق التالية: بلدة مؤتة / السوق التجاري، مؤتة / البنك الإسلامي، بنك الإسكان، مركز صحي مؤتة، طلوع المزار، وبلدية مؤتة.
وأكدت الشركة أن هذا الفصل يأتي ضمن جهودها المستمرة لتحسين جودة الخدمة الكهربائية وضمان استمراريتها.
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