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فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 06-08-2025 06:16 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفةً إلى فصل التيار الكهربائي عن عدد من مناطق محافظة الكرك، اليوم الأربعاء، وذلك من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية الساعة 3:00 عصرًا، بسبب أعمال صيانة على الشبكة وكهربة محطة جديدة.اضافة اعلان


وبيّنت الشركة أن الفصل سيشمل المناطق التالية: بلدة مؤتة / السوق التجاري، مؤتة / البنك الإسلامي، بنك الإسكان، مركز صحي مؤتة، طلوع المزار، وبلدية مؤتة.

وأكدت الشركة أن هذا الفصل يأتي ضمن جهودها المستمرة لتحسين جودة الخدمة الكهربائية وضمان استمراريتها.

 
 
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