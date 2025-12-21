الأحد 2025-12-21 07:39 ص

فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

أبراج كهربائية في إحدى محطات توليد الكهرباء
أبراج كهربائية في إحدى محطات توليد الكهرباء
الأحد، 21-12-2025 05:41 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى فصل التيار الكهربائي عن مناطق تغذّيها شبكة مغذي بئر مذكور، وذلك اليوم الأحد ، من الساعة 10:00 صباحاً ولغاية 3:00 عصراً.اضافة اعلان


المناطق المتأثرة:
فيفا، المعمورة، السلماني، الغويبة، خنيزيرة، السمار، ومناطق توزيع العقبة.

وأوضحت الشركة أن سبب الفصل يعود إلى تبديل مسار الشبكة، واستبدال عوازل، إضافة إلى قص أشجار قريبة من خطوط الكهرباء، وذلك ضمن أعمال الصيانة والتحسين الدورية.
 
 


