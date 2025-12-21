فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

05:41 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى فصل التيار الكهربائي عن مناطق تغذّيها شبكة مغذي بئر مذكور، وذلك اليوم الأحد ، من الساعة 10:00 صباحاً ولغاية 3:00 عصراً.





المناطق المتأثرة:

فيفا، المعمورة، السلماني، الغويبة، خنيزيرة، السمار، ومناطق توزيع العقبة.



وأوضحت الشركة أن سبب الفصل يعود إلى تبديل مسار الشبكة، واستبدال عوازل، إضافة إلى قص أشجار قريبة من خطوط الكهرباء، وذلك ضمن أعمال الصيانة والتحسين الدورية.

