فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

المناطق المتأثرة:
فيفا، المعمورة، السلماني، الغويبة، خنيزيرة، السمار، ومناطق توزيع العقبة.
وأوضحت الشركة أن سبب الفصل يعود إلى تبديل مسار الشبكة، واستبدال عوازل، إضافة إلى قص أشجار قريبة من خطوط الكهرباء، وذلك ضمن أعمال الصيانة والتحسين الدورية.
