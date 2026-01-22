الخميس 2026-01-22 08:14 ص

فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، أسِفَةً، إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مبرمج في محافظة الكرك على مغذي السواقة، وذلك يوم الخميس الموافق 22 كانون الثاني 2026، من الساعة 10:00 صب
تعبيرية
 
الخميس، 22-01-2026 06:03 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، أسِفَةً، إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مبرمج في محافظة الكرك على مغذي السواقة، وذلك يوم الخميس الموافق 22 كانون الثاني 2026، من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية 3:00 عصرًا.اضافة اعلان


وأوضحت الشركة أن الفصل سيشمل مناطق ومنشآت واسعة، من بينها: شركة العنود للدواجن، محطة محروقات جوبترول (ربى الأمير)، مستودعات الحبوب، بئر الجيش، الشركة المتطورة للكسارات (المناصير)، شركة جنى للكربونات، لواء 40، سلاح الهندسة، كتيبة المدرعات، قاعدة سلاح الجو 62، الدامخي، مصنع أعلاف الدامخي، شركة جنى للتعدين، شركة إنجاز، شركة المختار، شركة الكربونات (غرب الدامخي)، مصنع الحجر الصناعي (Lime)، استراحة البعلبكي، محطة تنقية الدرك، بئر مياه الدرك، معيدات البث للأمن العام، مركز إصلاح وتأهيل سواقة، كراج الأمن العام، مركز تدريب الدرك، شركة جاما التركية، محطة مياه الدامخي، آبار مياهنا سواقة (6، 3، 5، 9، 10، 11، 21، 22، 23، 27، 29)، مشروع الطاقة الشمسية (الماريوت)، مضخة الكلور، أبراج الاتصالات، مزارع المنصور، تجمع أبو الحصاني السكني، الاتصالات الخاصة، مزارع دواجن الوطنية الدامخي (2 و4)، مزرعة عادل أبو صليح، شركة تعدين اليورانيوم الأردنية، محطة الحصى والرمل، إضافة إلى سلاح الجو.

وبيّنت الشركة أن سبب الفصل يعود إلى أعمال صيانة على الشبكة الكهربائية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب ينهي تهديد الرسوم الجمركية ويعلن عن "إطار عمل" بشأن غرينلاند

عملات ورقية من الدولار

أسواق ومال الدولار يرتفع مدعوما بتغير موقف ترامب بشأن غرينلاند

بعد تراجع ترامب عن تهديدات بفرض رسوم جمركية

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب عالميا بعد تراجع ترامب عن تهديدات بفرض رسوم جمركية

مضخة لاستخراج النفط

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط عالميا

صندوق المعونة الوطنية

أخبار محلية المعونة الوطنية يوضح حقيقة إدعاء سيدة حرمان أيتامها من مخصصاتهم المالية

يتأثر الأردن خلال الأيام المقبلة بأجواء باردة، مع تغيّر تدريجي في الحالة الجوية بين الاستقرار النسبي وعودة فرص الهطول المطري على فترات. وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، فإن الأجواء تكون الخميس غائمة بوجه

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: نأمل ألا تكون هناك إجراءات‭ ‬جديدة بشأن إيران

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، أسِفَةً، إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مبرمج في محافظة الكرك على مغذي السواقة، وذلك يوم الخميس الموافق 22 كانون الثاني 2026، من الساعة 10:00 صب

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء



 






الأكثر مشاهدة