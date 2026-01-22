فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

وأوضحت الشركة أن الفصل سيشمل مناطق ومنشآت واسعة، من بينها: شركة العنود للدواجن، محطة محروقات جوبترول (ربى الأمير)، مستودعات الحبوب، بئر الجيش، الشركة المتطورة للكسارات (المناصير)، شركة جنى للكربونات، لواء 40، سلاح الهندسة، كتيبة المدرعات، قاعدة سلاح الجو 62، الدامخي، مصنع أعلاف الدامخي، شركة جنى للتعدين، شركة إنجاز، شركة المختار، شركة الكربونات (غرب الدامخي)، مصنع الحجر الصناعي (Lime)، استراحة البعلبكي، محطة تنقية الدرك، بئر مياه الدرك، معيدات البث للأمن العام، مركز إصلاح وتأهيل سواقة، كراج الأمن العام، مركز تدريب الدرك، شركة جاما التركية، محطة مياه الدامخي، آبار مياهنا سواقة (6، 3، 5، 9، 10، 11، 21، 22، 23، 27، 29)، مشروع الطاقة الشمسية (الماريوت)، مضخة الكلور، أبراج الاتصالات، مزارع المنصور، تجمع أبو الحصاني السكني، الاتصالات الخاصة، مزارع دواجن الوطنية الدامخي (2 و4)، مزرعة عادل أبو صليح، شركة تعدين اليورانيوم الأردنية، محطة الحصى والرمل، إضافة إلى سلاح الجو.
وبيّنت الشركة أن سبب الفصل يعود إلى أعمال صيانة على الشبكة الكهربائية.
