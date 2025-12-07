فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 3:30 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

06:52 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق التابعة لمحافظة الكرك (مغذي الحوية)، وذلك اليوم الأحد 7/12/2025، من الساعة 10:00 صباحاً ولغاية 3:30 عصراً.





المناطق المتأثرة:

عزرا، وادي أطوي، الثلاجة، العزيزية، الحوية الغربي، عينون، أبوعب، كمنة، العفرانة، جوزا، عي، كثربا، الشهابية.



وأوضحت الشركة أن سبب الفصل يعود إلى أعمال صيانة على الخط، وذلك ضمن خططها لتحسين جودة الشبكة واستمرارية الخدمة.

