فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 3:30 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

المناطق المتأثرة:
عزرا، وادي أطوي، الثلاجة، العزيزية، الحوية الغربي، عينون، أبوعب، كمنة، العفرانة، جوزا، عي، كثربا، الشهابية.
وأوضحت الشركة أن سبب الفصل يعود إلى أعمال صيانة على الخط، وذلك ضمن خططها لتحسين جودة الشبكة واستمرارية الخدمة.
