فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

أولاً: فصل التيار على قاطع مضخات الموجب
الوقت: من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية الساعة 4:00 عصرًا
المناطق المتأثرة:
أجزاء من القصر / أجزاء من راكين والوسية / مديرية الأشغال العامة / سلطة وادي الأردن / إدارة عقد مياه وصرف صحي الكرك – إدارة القصر / الجدعا / مسعر / مغير / مركز صحي الجدعا / مركز صحي طلال / المؤسسة الاستهلاكية العسكرية – مغير / الدوريات الخارجية – الموجب / مركز أمني القصر / قضاء الموجب / بلدية طلال / دفاع مدني الموجب / مديرية تربية القصر / المحكمة الشرعية – القصر
سبب الفصل: أعمال صيانة.
ثانياً: فصل التيار على مغذي السواقة
الوقت: من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية الساعة 4:00 عصرًا
المناطق المتأثرة:
آبار مياه السواقة (21 – 22 – 23) / دواجن الدامخي 1 / شركة جنى للتعدين
سبب الفصل: تركيب محطة جديدة.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
