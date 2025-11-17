فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى تنفيذ فصلين مبرمجين للتيار الكهربائي في محافظة الكرك يوم الاثنين الموافق 17 تشرين الثاني 2025، وذلك لغايات الصيانة وتركيب معدات جديدة، وفق التفاصيل التالية: اضافة اعلان





أولاً: فصل التيار على قاطع مضخات الموجب



الوقت: من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية الساعة 4:00 عصرًا

المناطق المتأثرة:

أجزاء من القصر / أجزاء من راكين والوسية / مديرية الأشغال العامة / سلطة وادي الأردن / إدارة عقد مياه وصرف صحي الكرك – إدارة القصر / الجدعا / مسعر / مغير / مركز صحي الجدعا / مركز صحي طلال / المؤسسة الاستهلاكية العسكرية – مغير / الدوريات الخارجية – الموجب / مركز أمني القصر / قضاء الموجب / بلدية طلال / دفاع مدني الموجب / مديرية تربية القصر / المحكمة الشرعية – القصر

سبب الفصل: أعمال صيانة.



ثانياً: فصل التيار على مغذي السواقة



الوقت: من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية الساعة 4:00 عصرًا

المناطق المتأثرة:

آبار مياه السواقة (21 – 22 – 23) / دواجن الدامخي 1 / شركة جنى للتعدين

سبب الفصل: تركيب محطة جديدة.



