فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالفصل تشمل: محي، الحامدية، آبار مياه محي، محطة المياه الرئيسية – محي، منطقة المسمر كاملة، مزرعة يوسف الطراونة، ومزرعة عيسى جراد.
وبينت أن سبب فصل التيار يعود إلى أعمال صيانة على الخط الكهربائي وكهربة محطة جديدة.
-
أخبار متعلقة
-
فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
الجبيهة يتفوق على الوحدات في دوري السلة
-
اعلان صادر عن السفارة الأمريكية في الأردن
-
الفيصلي يتجاوز الإنجليزية في دوري السلة
-
فاجعة في الظليل بعد انفجار "جسم متفجر" أثناء جمع الخردة
-
خلل مالي ووظيفي في حدائق الحسين يكشفه ديوان المحاسبة
-
العميان نائباً أول لرئيس اتحاد غرب آسيا لرفع الأثقال