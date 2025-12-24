الأربعاء 2025-12-24 08:12 ص

فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، آسفة، إلى فصل التيار الكهربائي عن مغذي السلطاني في محافظة الكرك، وذلك اليوم الأربعاء ، من الساعة 10:00 صباحاً ولغاية 4:00 عصراً.اضافة اعلان


وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالفصل تشمل: محي، الحامدية، آبار مياه محي، محطة المياه الرئيسية – محي، منطقة المسمر كاملة، مزرعة يوسف الطراونة، ومزرعة عيسى جراد.

وبينت أن سبب فصل التيار يعود إلى أعمال صيانة على الخط الكهربائي وكهربة محطة جديدة.
 
 


