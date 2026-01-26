فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

أولًا: مغذي القطرانة
سيتم فصل التيار الكهربائي من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية 4:00 عصرًا، ويشمل الفصل المناطق والمنشآت التالية:
مجمع البتراء السياحي، آبار مياه القطرانة (9، 11، 15، 16، 17، 19)، محطة دفع مياه القطرانة، آبار مياهنا السواقة (24، 25، 26)، مزرعة دواجن الدامخي، محطة محروقات المناصير الغربية، محطة محروقات توتال الغربية، سكن الإسمنت، البيطرية، وشركة جينشنغ الدولية للسيراميك (التغذية المؤقتة).
وبيّنت الشركة أن سبب الفصل يعود إلى تركيب محطة جديدة وتركيب وحدة قياس.
ثانيًا: مغذي السلطاني
سيكون الفصل خلال الفترة ذاتها، يوم الاثنين 26 كانون الثاني 2026، من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية 4:00 عصرًا، وبحسب الفترات التالية:
من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية 11:30 صباحًا: آبار مياه محي، محطة مياه محي الرئيسية، بلدة محي، بلدة الحامدية، منطقة المسمر، بئر أحمد الطراونة، مركز دفاع مدني محي، ومشروع الطاقة الشمسية لبلدية مؤاب.
من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية 4:00 عصرًا: بلدة الحامدية.
وأوضحت الشركة أن سبب الفصل على مغذي السلطاني هو تنفيذ أعمال صيانة على المغذي.
