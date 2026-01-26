فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، أسِفَةً، إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مبرمج يوم الاثنين الموافق 26 كانون الثاني 2026، وذلك في عدد من المناطق، ووفق التفاصيل التالية:



أولًا: مغذي القطرانة

سيتم فصل التيار الكهربائي من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية 4:00 عصرًا، ويشمل الفصل المناطق والمنشآت التالية:



مجمع البتراء السياحي، آبار مياه القطرانة (9، 11، 15، 16، 17، 19)، محطة دفع مياه القطرانة، آبار مياهنا السواقة (24، 25، 26)، مزرعة دواجن الدامخي، محطة محروقات المناصير الغربية، محطة محروقات توتال الغربية، سكن الإسمنت، البيطرية، وشركة جينشنغ الدولية للسيراميك (التغذية المؤقتة).

وبيّنت الشركة أن سبب الفصل يعود إلى تركيب محطة جديدة وتركيب وحدة قياس.



ثانيًا: مغذي السلطاني