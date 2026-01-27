الثلاثاء 2026-01-27 08:23 ص

فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 27-01-2026 06:21 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، أسِفَةً، إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مبرمج في محافظة الكرك، على مغذي الجنوبي، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 27 كانون الثاني 2026، من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية 4:00 عصرًا.اضافة اعلان


وبيّنت الشركة أن الفصل سيشمل المناطق التالية: المشيرفة، محطة محروقات المناصير – المشيرفة، مقسم اتصالات مرود، جزء من مرود، مدين، محطة صرف صحي مدين، مياه مؤتة، وحي المياه في مؤتة.

وأوضحت أن سبب فصل التيار الكهربائي يعود إلى إزالة خطورة على السلامة العامة.
 
 


