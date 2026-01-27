فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

وبيّنت الشركة أن الفصل سيشمل المناطق التالية: المشيرفة، محطة محروقات المناصير – المشيرفة، مقسم اتصالات مرود، جزء من مرود، مدين، محطة صرف صحي مدين، مياه مؤتة، وحي المياه في مؤتة.
وأوضحت أن سبب فصل التيار الكهربائي يعود إلى إزالة خطورة على السلامة العامة.
