فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، أسِفَةً، إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مبرمج في محافظة الكرك، على مغذي الجنوبي، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 27 كانون الثاني 2026، من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية 4:00 عصرًا.





وبيّنت الشركة أن الفصل سيشمل المناطق التالية: المشيرفة، محطة محروقات المناصير – المشيرفة، مقسم اتصالات مرود، جزء من مرود، مدين، محطة صرف صحي مدين، مياه مؤتة، وحي المياه في مؤتة.



وأوضحت أن سبب فصل التيار الكهربائي يعود إلى إزالة خطورة على السلامة العامة.

