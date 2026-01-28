الأربعاء 2026-01-28 11:32 ص

فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
ارشيفية
 
الأربعاء، 28-01-2026 09:29 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، أسِفَةً، إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مبرمج في محافظة الكرك على مغذي السواقة، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 28 كانون الثاني 2026، من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية 4:00 عصرًا.اضافة اعلان


وأوضحت الشركة أن الفصل سيشمل المناطق والمنشآت التالية: شركة العنود للدواجن، محطة محروقات جوبترول (ربى الأمير)، مستودعات الحبوب، بئر الجيش، الشركة المتطورة للكسارات (المناصير)، شركة جنى للكربونات، لواء 40، سلاح الهندسة، كتيبة المدرعات، قاعدة سلاح الجو 62، الدامخي، مصنع أعلاف الدامخي، شركة جنى للتعدين، شركة إنجاز، شركة المختار، شركة الكربونات (غرب الدامخي)، مصنع الحجر الصناعي (Lime)، استراحة البعلبكي، محطة تنقية الدرك، بئر مياه الدرك، معيدات البث الأمن العام، مركز إصلاح وتأهيل سواقة، كراج الأمن العام، مركز تدريب الدرك، شركة جاما التركية، محطة مياه الدامخي، وآبار مياهنا سواقة (6،3،5،9،10،11،21،22،23،27،29)، مشروع الطاقة الشمسية (الماريوت)، مضخة الكلور، أبراج الاتصالات، مزارع المنصور، تجمع أبو الحصاني السكني، الاتصالات الخاصة، مزارع دواجن الوطنية الدامخي (2،4)، مزرعة عادل أبو صليح، شركة تعدين اليورانيوم الأردنية، محطة الحصى والرمل، وسلاح الجو.

وبيّنت أن سبب فصل التيار الكهربائي يعود إلى أعمال صيانة على الشبكة، داعية المواطنين والجهات المعنية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الانقطاع.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

أنجلينا جولي

فن ومشاهير أنجلينا جولي تُخطط لمغادرة أمريكا بحثا عن الخصوصية والأمان

الشراكة بين الطاقة والصناعة تدعم الابتكار والاستثمار المحلي

أخبار محلية الشراكة بين الطاقة والصناعة تدعم الابتكار والاستثمار المحلي

تعبيرية

منوعات بطريقة سرية داخل الطائرة.. كيف يحدد الطاقم الركاب المزعجين؟

محاكمة تاريخية تستهدف إنستغرام وتيك توك ويوتيوب

تكنولوجيا محاكمة تاريخية تستهدف إنستغرام وتيك توك ويوتيوب

مصرع نائب رئيس وزراء ولاية هندية بتحطم طائرة

عربي ودولي مصرع نائب رئيس وزراء ولاية هندية بتحطم طائرة

مجمع الملك الحسين للأعمال يوقّع مذكرة تفاهم مع منصة "ريل أب"

أخبار الشركات مجمع الملك الحسين للأعمال يوقّع مذكرة تفاهم مع منصة "ريل أب"

روبيو يحذر الرئيسة الفنزويلية بالوكالة: مصير مادورو أمامك

عربي ودولي روبيو يحذر الرئيسة الفنزويلية بالوكالة: مصير مادورو أمامك

شيرين عبدالوهاب

فن ومشاهير ما هي آخر التطورات الصحية للفنانة شيرين؟



 






الأكثر مشاهدة