فصل الكهرباء من الـ12 ظهرا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى فصل التيار الكهربائي في منطقة الشرقية يوم الثلاثاء الموافق 12 تشرين الثاني 2025، وذلك من الساعة 12:00 ظهرًا ولغاية الساعة 4:00 عصرًا.

 المناطق المتأثرة: منطقة الرويشد.
سبب الفصل: إجراء صيانة لازمة للمعدات الكهربائية.

وأكدت الشركة أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الصيانة الدورية الهادفة إلى رفع كفاءة الشبكة الكهربائية

 
 
