فصل الكهرباء من الـ12 ظهرا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى فصل التيار الكهربائي في منطقة الشرقية يوم الثلاثاء الموافق 12 تشرين الثاني 2025، وذلك من الساعة 12:00 ظهرًا ولغاية الساعة 4:00 عصرًا.



المناطق المتأثرة: منطقة الرويشد.

سبب الفصل: إجراء صيانة لازمة للمعدات الكهربائية.

اضافة اعلان