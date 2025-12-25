الخميس 2025-12-25 07:56 ص

فصل الكهرباء من الـ8 صباحا والى 5 مساء عن مناطق في المملكة -أسماء

الخميس، 25-12-2025 05:56 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء بني كنانة شمالي إربد الخميس، لغايات الصيانة وتحسين جودة الخدمات.اضافة اعلان



وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج للتيار الذي سيكون من الساعة 8 صباحا ولغاية 5 مساء، سيشمل مناطق: ملكا طريق ابدر، المظلومة، متنزه ملكا، ومركز صحي ملكا الشامل.
 
 


