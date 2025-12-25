فصل الكهرباء من الـ8 صباحا والى 5 مساء عن مناطق في المملكة -أسماء

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج للتيار الذي سيكون من الساعة 8 صباحا ولغاية 5 مساء، سيشمل مناطق: ملكا طريق ابدر، المظلومة، متنزه ملكا، ومركز صحي ملكا الشامل.
