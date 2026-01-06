فصل الكهرباء من الـ8:30 صباحا والى 3:30 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

06:23 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية، اليوم الثلاثاء، لغايات تنفيذ أعمال كهربة محطة جديدة.





وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج الذي سيكون من الساعة 8:30 صباحا لغاية 3:30 عصرا، سيشمل منطقة طبقة فحل، وجزء من بلدة المشارع.

