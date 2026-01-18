فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 2 ظهرا عن مناطق في المملكة -أسماء

وبيّنت الشركة أن الفصل سيشمل مناطق: ريف البلاونة الغربي (1، 2، 3، 4)، وليد الفقير، دلال عطية، جمعية المنظمة التعاونية للأسماك، ريف سميح بينو، حسن الناطور (1، 2)، وريف إبراهيم الموضي، وذلك بسبب إجراء صيانة سنوية على تفريعة البلاونة الزراعية.
