فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 2 ظهرا عن مناطق في المملكة -أسماء

06:55 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، أسِفَةً، إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مبرمج في لواء دير علا يوم الأحد الموافق 18 كانون الثاني 2026، وذلك من الساعة 9:00 صباحًا ولغاية 2:00 ظهرًا.





وبيّنت الشركة أن الفصل سيشمل مناطق: ريف البلاونة الغربي (1، 2، 3، 4)، وليد الفقير، دلال عطية، جمعية المنظمة التعاونية للأسماك، ريف سميح بينو، حسن الناطور (1، 2)، وريف إبراهيم الموضي، وذلك بسبب إجراء صيانة سنوية على تفريعة البلاونة الزراعية.

