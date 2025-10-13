فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

06:13 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، آسفة، إلى فصل التيار الكهربائي مؤقتاً يوم الاثنين الموافق 13-10-2025، لإجراء صيانة سنوية للشبكة القائمة في محافظة الطفيلة. اضافة اعلان





وأوضحت الشركة أن الفصل سيستمر من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة ظهراً، وسيشمل المناطق التالية:

ازحيقا، الهاشمية، الخضراء، عين البيضاء، حي الحاووز، البيضاء، الواد الأخضر، جزء من سعوه، جزء من اللبون، النجمات، السماق، والسلع.



وأكدت شركة توزيع الكهرباء أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الصيانة الدورية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمة وضمان استمراريتها، معربة عن اعتذارها للمشتركين عن أي إزعاج قد يسببه هذا الفصل المؤقت.