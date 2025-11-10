فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

المناطق المتأثرة: إسكان الإسمنت، وادي زيد.
سبب الفصل: إزالة شبكة مخالفة.
-
