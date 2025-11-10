فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى فصل التيار الكهربائي في محافظة الطفيلة اليوم الاثنين الموافق 10 تشرين الثاني 2025، من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية الساعة 3:00 عصراً.

المناطق المتأثرة: إسكان الإسمنت، وادي زيد.



سبب الفصل: إزالة شبكة مخالفة.