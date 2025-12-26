فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة غدا -أسماء

02:10 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/758633 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر أسفًا إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مبرمج في محافظة الكرك على مغذي السلطاني يوم السبت 27 كانون الأول 2025، وذلك من الساعة 9:00 صباحًا ولغاية 4:00 عصرًا. اضافة اعلان





وأوضحت الشركة أن الفصل سيشمل المناطق التالية:

مسلخ دواجن الوطنية، مصنع لحوم الوطنية، مزارع دواجن السلطاني (5 و6 و7 و8)، إضافة إلى مشروع اليوبيل الزراعي.



وبيّنت الشركة أن سبب الفصل يعود إلى استبدال وحدة قياس ضمن أعمال الصيانة المبرمجة، مؤكدة حرصها على استمرار تحسين مستوى الخدمة الكهربائية المقدمة للمشتركين.

تم نسخ الرابط





