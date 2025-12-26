فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة غدا -أسماء

وأوضحت الشركة أن الفصل سيشمل المناطق التالية:
مسلخ دواجن الوطنية، مصنع لحوم الوطنية، مزارع دواجن السلطاني (5 و6 و7 و8)، إضافة إلى مشروع اليوبيل الزراعي.
وبيّنت الشركة أن سبب الفصل يعود إلى استبدال وحدة قياس ضمن أعمال الصيانة المبرمجة، مؤكدة حرصها على استمرار تحسين مستوى الخدمة الكهربائية المقدمة للمشتركين.
