الثلاثاء 2025-12-23 08:29 ص

فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 3:30 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 3:30 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
ارشيفية
الثلاثاء، 23-12-2025 07:11 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي اليوم الثلاثاء عن مناطق محدودة في محافظات إربد والمفرق وجرش لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.اضافة اعلان


وقالت الشركة، إن فصل التيار الذي سيكون من 9:30 صباحا لغاية 3:30 عصرا، وسيشمل بلواء الرمثا مناطق قرب جسر الرمثا وغرب مستشفى الملك عبدالله، فيما سيشمل في المفرق مناطق الصالحية وزملة الأمير غازي وجنوبها وغرب البستانة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مجلس الأمن الدولي

عربي ودولي مجلس الأمن يناقش الوضع في السودان

ترامب يهاجم بايدن

عربي ودولي ترامب يهاجم بايدن مجددا

وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم

عربي ودولي وزيرة الأمن الداخلي الأميركية: على مادورو "الرحيل"

فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 3:30 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 3:30 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

يكون الطقس اليوم الثلاثاء، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الظهيرة لهطول زخات خفيفة ومتقطعة

الطقس زخات مطرية على هذه المناطق الثلاثاء

لرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: سيكون من "الحكمة" أن يتنحى مادورو

تعبيرية

وظائف مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في الحكومة - أسماء

تعبيرية

وظائف وظائف شاغرة في الحكومة - تفاصيل



 






الأكثر مشاهدة