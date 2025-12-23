فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 3:30 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

وقالت الشركة، إن فصل التيار الذي سيكون من 9:30 صباحا لغاية 3:30 عصرا، وسيشمل بلواء الرمثا مناطق قرب جسر الرمثا وغرب مستشفى الملك عبدالله، فيما سيشمل في المفرق مناطق الصالحية وزملة الأمير غازي وجنوبها وغرب البستانة.
