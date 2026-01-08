فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

ويشمل فصل التيار المناطق التالية: أجزاء من المريغة، مياه المريغة، منطقة قرين، ومياه قرين.
وبيّنت الشركة أن سبب الفصل هو تركيب محطة جديدة.
