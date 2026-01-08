فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

06:08 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/760167 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر أسفًا إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مبرمج في محافظة معان يوم الخميس 8 كانون الثاني 2026، وذلك من الساعة 9:30 صباحًا ولغاية 4:00 عصرًا. اضافة اعلان





ويشمل فصل التيار المناطق التالية: أجزاء من المريغة، مياه المريغة، منطقة قرين، ومياه قرين.



وبيّنت الشركة أن سبب الفصل هو تركيب محطة جديدة.

تم نسخ الرابط





