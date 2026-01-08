الخميس 2026-01-08 07:44 ص

فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر أسفًا إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مبرمج في محافظة معان يوم الخميس 8 كانون الثاني 2026، وذلك من الساعة 9:30 صباحًا ولغاية 4:00 عصرًا. ويشمل فصل التيار المناطق ال
أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر أسفًا إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مبرمج في محافظة معان يوم الخميس 8 كانون الثاني 2026، وذلك من الساعة 9:30 صباحًا ولغاية 4:00 عصرًا.


ويشمل فصل التيار المناطق التالية: أجزاء من المريغة، مياه المريغة، منطقة قرين، ومياه قرين.

وبيّنت الشركة أن سبب الفصل هو تركيب محطة جديدة.
 
 


