فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

أعمدة كهرباء ضغط عالٍ
الخميس، 29-01-2026 06:42 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، أسِفَةً، إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مبرمج في محافظة معان، وذلك يوم الخميس الموافق 29 كانون الثاني 2026، من الساعة 9:30 صباحًا ولغاية 4:00 عصرًا.اضافة اعلان


وأوضحت الشركة أن الفصل سيشمل المناطق التالية: قرية طميعة، قرية الأشعري، قرية الجربا، مزارع الجربا، قرية المنشية، آبار مياه المنشية، مزارع الشوبك، معصرة البركة، وبئر ماء الشوبك (16).

وبيّنت أن سبب فصل التيار الكهربائي يعود إلى تركيب محطة جديدة، داعية المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الانقطاع.
 
 


