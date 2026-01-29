فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

وأوضحت الشركة أن الفصل سيشمل المناطق التالية: قرية طميعة، قرية الأشعري، قرية الجربا، مزارع الجربا، قرية المنشية، آبار مياه المنشية، مزارع الشوبك، معصرة البركة، وبئر ماء الشوبك (16).
وبيّنت أن سبب فصل التيار الكهربائي يعود إلى تركيب محطة جديدة، داعية المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الانقطاع.
