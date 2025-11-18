فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 4:30 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل سيكون من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 4:30 عصرا، وسيشمل مناطق، (مدينة جرش الصناعية، وهويشان، وخطلة، وعين النبي، والمجر، والخريشية، وهناجر بلدية جرش الحرفية).
