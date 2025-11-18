فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 4:30 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

06:10 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة جرش اليوم الثلاثاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.





وقالت الشركة في بيان، إن الفصل سيكون من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 4:30 عصرا، وسيشمل مناطق، (مدينة جرش الصناعية، وهويشان، وخطلة، وعين النبي، والمجر، والخريشية، وهناجر بلدية جرش الحرفية).