فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 5 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة جرش، اليوم الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.





وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار، الذي سيكون من الساعة 9:30 صباحًا ولغاية 5:00 عصرًا، سيشمل مناطق: دير الليات الشرقي، ومجمع السفريات ومجاوريه، وظهر السرو، وبركة جرش، ومقرات صندوق المعونة الوطنية، ومؤسسة تنمية أموال الأيتام، ومجلس الخدمات المشترك.