الأربعاء 2025-09-17 08:06 ص
 

فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 5 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة جرش، اليوم الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.
الأربعاء، 17-09-2025 06:08 ص
اضافة اعلان


وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار، الذي سيكون من الساعة 9:30 صباحًا ولغاية 5:00 عصرًا، سيشمل مناطق: دير الليات الشرقي، ومجمع السفريات ومجاوريه، وظهر السرو، وبركة جرش، ومقرات صندوق المعونة الوطنية، ومؤسسة تنمية أموال الأيتام، ومجلس الخدمات المشترك. 
 
 
