الإثنين 2026-03-09 08:46 ص

فصل الكهرباء من 10 صباحًا حتى 4 عصرا عن مناطق في المملكة - أسماء

الإثنين، 09-03-2026 08:29 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، أسِفَةً، إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مبرمج في وادي عربة / العقبة يوم الاثنين الموافق 9 آذار 2026، وذلك من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية 4:00 عصرًا.اضافة اعلان


وبيّنت الشركة أن فصل التيار سيشمل المناطق التالية: بئر مذكور، الغمر، قريقرة، فينان، وغويبة.

وأوضحت أن سبب الفصل يعود إلى تمرير شاحنة ذات ارتفاع عالٍ.
 
 


