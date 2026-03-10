الثلاثاء 2026-03-10 08:49 ص

فصل الكهرباء من 10 صباحًا حتى 4 عصرا عن مناطق في المملكة - أسماء

فصل الكهرباء من 10 صباحًا حتى 4 عصرا عن مناطق في المملكة - أسماء
ارشيفية
 
الثلاثاء، 10-03-2026 08:43 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، أسِفَةً، إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مبرمج في وادي عربة / العقبة يوم الثلاثاء الموافق 10 آذار 2026، وذلك من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية 4:00 عصرًا.اضافة اعلان


وبيّنت الشركة أن فصل التيار سيشمل المناطق التالية: بئر مذكور، الغمر، قريقرة، فينان، وغويبة.

وأوضحت أن سبب الفصل يعود إلى تمرير شاحنة ذات ارتفاع عالٍ.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

فصل الكهرباء من 10 صباحًا حتى 4 عصرا عن مناطق في المملكة - أسماء

أخبار محلية فصل الكهرباء من 10 صباحًا حتى 4 عصرا عن مناطق في المملكة - أسماء

لقاء وفد وزاري مع نائب وزير الطاقة الأميركي، جيمس دانلي

أخبار محلية وفد وزاري يناقش مع مسؤول أميركي الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة

علما إيران والولايات المتحدة

عربي ودولي إيران: المفاوضات مع الولايات المتحدة "لم تعد مطروحة"

صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة بالجليل الغربي

عربي ودولي صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة بالجليل الغربي

سبائك ذهبية

أسواق ومال تعرف على أسعار الذهب عالميا الثلاثاء

منشأة نفطية

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط عالميا

"العمل النيابية" تناقش اليوم مشروع قانون مُعدل لقانون الضمان الاجتماعي

شؤون برلمانية العمل النيابية تناقش اليوم مشروع قانون مُعدل لقانون الضمان الاجتماعي

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل



 






الأكثر مشاهدة