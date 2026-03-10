فصل الكهرباء من 10 صباحًا حتى 4 عصرا عن مناطق في المملكة - أسماء

08:43 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، أسِفَةً، إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مبرمج في وادي عربة / العقبة يوم الثلاثاء الموافق 10 آذار 2026، وذلك من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية 4:00 عصرًا.





وبيّنت الشركة أن فصل التيار سيشمل المناطق التالية: بئر مذكور، الغمر، قريقرة، فينان، وغويبة.



وأوضحت أن سبب الفصل يعود إلى تمرير شاحنة ذات ارتفاع عالٍ.





