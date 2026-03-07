السبت 2026-03-07 04:47 م

فصل الكهرباء من 10 صباحًا حتى 4 عصرا عن مناطق في المملكة غدا - أسماء

فصل الكهرباء من 10 صباحًا حتى 5 عصرا عن مناطق في المملكة - أسماء
ارشيفية
 
السبت، 07-03-2026 03:28 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، أسِفَةً، إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مبرمج في وادي عربة / العقبة يوم الأحد الموافق 8 آذار 2026، وذلك من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية 4:00 عصرًا.اضافة اعلان


وبيّنت الشركة أن فصل التيار سيشمل المناطق التالية: بعد مثلث رحمة والريشة.

وأوضحت أن سبب الفصل يعود إلى تمرير شاحنة ذات ارتفاع عالٍ.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

توضيح حول أسعار الألبسة في الأسواق المحلية

أخبار محلية توضيح حول أسعار الألبسة في الأسواق المحلية

وزارة الخارجية تتابع تفاصيل مقتل أردنيَّيْن جنّدا مع الجيش الروسي

أخبار محلية وزارة الخارجية تتابع تفاصيل مقتل أردنيَّيْن جنّدا مع الجيش الروسي

علم العراق

عربي ودولي العراق يمدد إغلاق أجوائه 72 ساعة

صفارات الإنذار تدوي بمناطق مختلفة في الأردن

أخبار محلية صفارات الإنذار تدوي بمناطق مختلفة في الأردن

الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

فصل الكهرباء من 10 صباحًا حتى 5 عصرا عن مناطق في المملكة - أسماء

أخبار محلية فصل الكهرباء من 10 صباحًا حتى 4 عصرا عن مناطق في المملكة غدا - أسماء

الذهب يحلق.. تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

اقتصاد محلي الذهب يحلق.. تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يتوعد إيران بضربات قوية



 






الأكثر مشاهدة