فصل الكهرباء من 10 صباحًا حتى 5 عصرا عن مناطق في المملكة - أسماء

الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة كهرباء إربد إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة جرش الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.اضافة اعلان


وقالت الشركة، في بيان، إن الفصل سيكون من الساعة 10 صباحا ولغاية 5 عصرا، وسيشمل مناطق، مدينة جرش الصناعية، وهويشان خطلة، وعين النبي، والمجر الخريشية، وجبا، وقريع، وبلدة أم الزيتون، وبلدة قفقفا، وهناجر بلدية جرش الحرفية، ومركز صحي جبا، وثغرة عصفور غرب قفقفا، والبحيرة.
 
 


