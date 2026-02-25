فصل الكهرباء من 10 صباحًا حتى 5 عصرا عن مناطق في المملكة - أسماء

وقالت الشركة، في بيان، إن الفصل سيكون من الساعة 10 صباحا ولغاية 5 عصرا، وسيشمل مناطق، مدينة جرش الصناعية، وهويشان خطلة، وعين النبي، والمجر الخريشية، وجبا، وقريع، وبلدة أم الزيتون، وبلدة قفقفا، وهناجر بلدية جرش الحرفية، ومركز صحي جبا، وثغرة عصفور غرب قفقفا، والبحيرة.
