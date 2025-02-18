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فصل الكهرباء من 10 صباحا وحتى 4 مساء عن مناطق غدا (أسماء)

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 18-02-2025 06:22 ص

الوكيل الإخباري-   اعلنت شركة توزيع كهرباء اضطرارها اجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق  في العقبة لغايات أعمال صيانة غدا الاربعاء

وحددت المناطق المتضررة بالفصل  من الساعة الـ 10 صباحا  ولغاية الساعة الـ 4 مساء وفقا للاعلان المرفق ادناه:

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