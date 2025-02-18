فصل الكهرباء من 10 صباحا وحتى 4 مساء عن مناطق غدا (أسماء)

وحددت المناطق المتضررة بالفصل من الساعة الـ 10 صباحا ولغاية الساعة الـ 4 مساء وفقا للاعلان المرفق ادناه:
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