فصل الكهرباء من 8 صباحاً حتى الثالثة والنصف عصرا عن مناطق غدا - اسماء

وقالت الشركة في بيان، اليوم الاثنين، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيمتد من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الثالثة والنصف عصرا، ويشمل مناطق العدسية والمخيبة الفوقا والمخيبة التحتا.
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