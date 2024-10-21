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فصل الكهرباء من 8 صباحاً حتى الثالثة والنصف عصرا عن مناطق غدا - اسماء

شبكة كهربائية
مولد كهربائي
الإثنين، 21-10-2024 07:58 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية، غدا الثلاثاء، لغايات الصيانة السنوية.

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وقالت الشركة في بيان، اليوم الاثنين، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيمتد من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الثالثة والنصف عصرا، ويشمل مناطق العدسية والمخيبة الفوقا والمخيبة التحتا.

 
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