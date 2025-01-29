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فصل الكهرباء من 8 صباحاً حتى الواحدة ظهرا عن مناطق غدا - اسماء

شبكة كهربائية
مولد كهربائي
الأربعاء، 29-01-2025 05:59 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الأغوار الشمالية يوم غد الخميس، وذلك لغايات الصيانة السنوية .

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وبحسب بيان الشركة، فإن فصل التيار الذي سيشمل جزءا من بلدة المنشية ومزارع الأسماك العربية، ستكون مدته من الساعة 8 صباحا وحتى الواحدة ظهرا.

 
gnews

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