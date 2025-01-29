فصل الكهرباء من 8 صباحاً حتى الواحدة ظهرا عن مناطق غدا - اسماء

وبحسب بيان الشركة، فإن فصل التيار الذي سيشمل جزءا من بلدة المنشية ومزارع الأسماك العربية، ستكون مدته من الساعة 8 صباحا وحتى الواحدة ظهرا.
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