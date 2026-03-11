فصل الكهرباء من 8 صباحًا حتى 12 ظهرا عن مناطق في المملكة - أسماء

08:51 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، أسِفَةً، إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مبرمج في محافظة الكرك على مغذي بئر مذكور والصافي، وذلك يوم الأربعاء الموافق 11 آذار 2026، من الساعة 8:00 صباحًا ولغاية 12:00 ظهرًا. اضافة اعلان





وبيّنت الشركة أن فصل التيار سيشمل المناطق التالية: السمار، فيفا، المعمورة، السلماني، الغويبة، خنيزيره، مناطق توزيع العقبة، الجبل، النقع، والبلد.



وأوضحت أن سبب الفصل يعود إلى تسهيل مهمة عبور المبلور الخاص بشركة البوتاس العربية. 🔌





