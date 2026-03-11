فصل الكهرباء من 8 صباحًا حتى 12 ظهرا عن مناطق في المملكة - أسماء

وبيّنت الشركة أن فصل التيار سيشمل المناطق التالية: السمار، فيفا، المعمورة، السلماني، الغويبة، خنيزيره، مناطق توزيع العقبة، الجبل، النقع، والبلد.
وأوضحت أن سبب الفصل يعود إلى تسهيل مهمة عبور المبلور الخاص بشركة البوتاس العربية. 🔌
-
أخبار متعلقة
-
السواريس تتفقد أعمال الصيانة والتوسعة في مدرسة عائشة أم المؤمنين
-
بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل قافلة مساعدات تضم 25 شاحنة إلى لبنان
-
وزير السياحة: سنفعل "أردننا جنة" أول أيام عيد الفطر وسيتضمن محوراً للبترا
-
توضيح هام من الضمان الاجتماعي
-
العيسوي يعزي عشيرة السميرات
-
العيسوي يلتقي وفدا من جمعية فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني
-
إزالة 35 بسطة مخالفة في إربد
-
وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الكرواتي