الأربعاء 2026-03-11 10:40 ص

فصل الكهرباء من 8 صباحًا حتى 12 ظهرا عن مناطق في المملكة - أسماء

فصل الكهرباء من 10 صباحًا حتى 4 عصرا عن مناطق في المملكة - أسماء
الأربعاء، 11-03-2026 08:51 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، أسِفَةً، إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مبرمج في محافظة الكرك على مغذي بئر مذكور والصافي، وذلك يوم الأربعاء الموافق 11 آذار 2026، من الساعة 8:00 صباحًا ولغاية 12:00 ظهرًا.اضافة اعلان


وبيّنت الشركة أن فصل التيار سيشمل المناطق التالية: السمار، فيفا، المعمورة، السلماني، الغويبة، خنيزيره، مناطق توزيع العقبة، الجبل، النقع، والبلد.

وأوضحت أن سبب الفصل يعود إلى تسهيل مهمة عبور المبلور الخاص بشركة البوتاس العربية. 🔌
 
 


