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فصل الكهرباء من 8:30 صباحاً حتى الثالثة والنصف عصرا عن مناطق غدا - اسماء

شبكة كهربائية
مولد كهربائي
الإثنين، 28-10-2024 12:50 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية غداً الثلاثاء، لغايات الصيانة السنوية.

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وقالت الشركة، في بيان اليوم الاثنين، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيمتد من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثالثة والنصف عصرا، ويشمل مناطق المشارقة والمخيبة والعدسية.

 

 

 
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