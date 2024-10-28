فصل الكهرباء من 8:30 صباحاً حتى الثالثة والنصف عصرا عن مناطق غدا - اسماء

وقالت الشركة، في بيان اليوم الاثنين، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيمتد من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثالثة والنصف عصرا، ويشمل مناطق المشارقة والمخيبة والعدسية.
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