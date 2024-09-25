فصل الكهرباء من 9 صباحا إلى 3 عصرا عن مناطق غداً - اسماء

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الشونة الجنوبية، يوم غد الخميس من 9 صباحا إلى 3 عصرا لغايات إجراء صيانة سنوية على خط الضغط المتوسط. اضافة اعلان





وقالت الشركة في بيان، إن المناطق المتأثرة بالفصل هي دفاع مدني البحر الميت، ومركز أمن البحر الميت، وسويمة، ومنطقة شاطئ عمان السياحي، وسكن فنادق (العلاجي - كمبنسكي - وادي الشتا )، وشركة الحديقة المائية، ومنطقة الرامة، ومركز أمن الرامة، والروضة، ومزارع أبو عزام في ( الرامة والروضة)، ومنطقة الكفرين، وشارع أمجد.