فصل الكهرباء من 9 صباحا إلى 3 عصرا عن مناطق غداً - اسماء

وقالت الشركة في بيان، إن المناطق المتأثرة بالفصل هي دفاع مدني البحر الميت، ومركز أمن البحر الميت، وسويمة، ومنطقة شاطئ عمان السياحي، وسكن فنادق (العلاجي - كمبنسكي - وادي الشتا )، وشركة الحديقة المائية، ومنطقة الرامة، ومركز أمن الرامة، والروضة، ومزارع أبو عزام في ( الرامة والروضة)، ومنطقة الكفرين، وشارع أمجد.
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