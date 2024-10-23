فصل الكهرباء من 9 صباحاً حتى الثالثة والنصف عصراً عن مناطق الخميس - اسماء

وبحسب بيان للشركة، اليوم الأربعاء، يتضمن الفصل المبرمج في لواء الأغوار الشمالية مناطق: (إسكان معاذ بن جبل ومزارع الأسماك العربية وجزء من بلدة المنشية)، من الساعة 8 صباحاً ولغاية 3:30 عصرا.
كما يشمل في مناطق وادي الأردن (جزء من غور كبد، والوادي الأبيض، ومضخات سلطة وادي الأردن، ومحطة سلوى الكايد، وعدة مزارع والشركة المتقدمة، وعلوان العلاونة، ونظام الحقل الشمسي/ الضمان الاجتماعي)، من 9 صباحا إلى 3:30 عصرا.
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