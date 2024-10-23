 
الأربعاء 2024-10-23 07:01 م
 

فصل الكهرباء من 9 صباحاً حتى الثالثة والنصف عصراً عن مناطق غدا - اسماء

شبكة كهربائية
مولد كهربائي
الأربعاء، 23-10-2024 05:46 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عن عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي غدا الخميس، عن مناطق في وادي الأردن، ولواء الأغوار الشمالية، لأجراء صيانة سنوية على الخطوط الرئيسية.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للشركة، اليوم الأربعاء، يتضمن الفصل المبرمج في لواء الأغوار الشمالية مناطق: (إسكان معاذ بن جبل ومزارع الأسماك العربية وجزء من بلدة المنشية)، من الساعة 8 صباحاً ولغاية 3:30 عصرا.


كما يشمل في مناطق وادي الأردن (جزء من غور كبد، والوادي الأبيض، ومضخات سلطة وادي الأردن، ومحطة سلوى الكايد، وعدة مزارع والشركة المتقدمة، وعلوان العلاونة، ونظام الحقل الشمسي/ الضمان الاجتماعي)، من 9 صباحا إلى 3:30 عصرا.

 
gnews

أحدث الأخبار

ذهب

اقتصاد محلي انخفاض كبير على اسعار الذهب في الاردن

الحنيطي يفتتح مديرية القضاء العسكري في موقعها الجديد بمنطقة طبربور

أخبار محلية الحنيطي يفتتح مديرية القضاء العسكري في موقعها الجديد بمنطقة طبربور

جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يلتقي نقيب المحامين

الحنيطي يزور مديرية الدائرة المالية

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مديرية الدائرة المالية

شبكة كهربائية

أخبار محلية فصل الكهرباء من 9 صباحاً حتى الثالثة والنصف عصراً عن مناطق غدا - اسماء

الترخيص المتنقل

أخبار محلية اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات

وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي نظيرتها الفلسطينية وفريقا من "الأغذية العالمي"

تركيا

عربي ودولي تركيا: ضحايا في هجوم «إرهابي» على مقر شركة



 


الأكثر مشاهدة