فصل الكهرباء من 9 صباحًا حتى 12 ظهرا عن مناطق في المملكة - أسماء

07:59 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن بعض مناطق وادي الأردن اليوم الاثنين لكهربة محطة جديدة على تفريعة البلاونة الزراعية. اضافة اعلان





وقالت الشركة في بيان إن الفصل سيبدأ من 9 صباحا وحتى 12 ظهرا، وإن المحولات التي ستتأثر بالانقطاع هي ريف البلاونة الغربي 1، و ريف البلاونة الغربي 2، و ريف البلاونة الغربي 3 ووليد الفقير، وريف البلاونة الغربي 4 و دار عطية، و جمعية المنطقة التعاونية للأسماك، وريف سميح بينو و حسن الناطور 1و2، و ريف إبراهيم الموضي، وريف أحمد الغزو، وريف بكر بركات، وريف صالح ياسين.





