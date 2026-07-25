السبت 2026-07-25 09:44 م

فصل الكهرباء من 9 صباحًا حتى 12 ظهرا عن مناطق في المملكة غدا - أسماء

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 25-07-2026 07:25 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن إطفاء مبرمج للتيار الكهربائي في عدد من مناطق لواء دير علا، غدًا الأحد، من الساعة التاسعة صباحًا ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وذلك لغايات كهربة محطة فرعية جديدة على تغذية ضرار الزراعي.اضافة اعلان


وأشارت الشركة في بيان، إلى أن المحولات الكهربائية التي ستتأثر بالانقطاع تشمل: ريف تل أبو عبيدة (1 و2)، أبو عبيدة الجامع، حسين أبو سيدو (2)، فتحي الغلاييني، موبايلكم – ضرار، ريف صادر البلاونة، ريف عبدالله البلاونة، ريف صادق الشهاب، برهان طهبوب، والبلاونة الغربي (حوض 22، رقم 1 و2).
 
 


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