فصل الكهرباء من 9 صباحًا حتى 12 ظهرا عن مناطق في المملكة غدا - أسماء

وأشارت الشركة في بيان، إلى أن المحولات الكهربائية التي ستتأثر بالانقطاع تشمل: ريف تل أبو عبيدة (1 و2)، أبو عبيدة الجامع، حسين أبو سيدو (2)، فتحي الغلاييني، موبايلكم – ضرار، ريف صادر البلاونة، ريف عبدالله البلاونة، ريف صادق الشهاب، برهان طهبوب، والبلاونة الغربي (حوض 22، رقم 1 و2).
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