الأربعاء 2026-02-18 08:13 ص

فصل الكهرباء من 9 صباحًا حتى 2 ظهرا عن مناطق في المملكة - أسماء

فصل الكهرباء من 9 صباحًا حتى 3 عصرًا في مناطق بالمملكة
تعبيرية
 
الأربعاء، 18-02-2026 07:24 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، أسِفَةً، إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مبرمج في محافظة الطفيلة يوم الأربعاء الموافق 18 شباط 2026، وذلك من الساعة 9:00 صباحًا ولغاية 2:00 ظهرًا.اضافة اعلان


وبيّنت الشركة أن فصل التيار سيشمل مناطق: الزريقيات، الوسط التجاري، والتطوير الحضري.

وأوضحت أن سبب الفصل يعود إلى رفع قدرة محطة، في إطار أعمال تطوير وتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية.
 
 


