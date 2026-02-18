فصل الكهرباء من 9 صباحًا حتى 2 ظهرا عن مناطق في المملكة - أسماء

وبيّنت الشركة أن فصل التيار سيشمل مناطق: الزريقيات، الوسط التجاري، والتطوير الحضري.
وأوضحت أن سبب الفصل يعود إلى رفع قدرة محطة، في إطار أعمال تطوير وتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية.
