فصل الكهرباء من 9 صباحًا حتى 2 ظهرا عن مناطق في المملكة - أسماء

07:24 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، أسِفَةً، إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مبرمج في محافظة الطفيلة يوم الأربعاء الموافق 18 شباط 2026، وذلك من الساعة 9:00 صباحًا ولغاية 2:00 ظهرًا. اضافة اعلان





وبيّنت الشركة أن فصل التيار سيشمل مناطق: الزريقيات، الوسط التجاري، والتطوير الحضري.



وأوضحت أن سبب الفصل يعود إلى رفع قدرة محطة، في إطار أعمال تطوير وتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية.

