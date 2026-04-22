فصل الكهرباء من 9 صباحًا حتى 3 ظهرا عن هذه المناطق - أسماء

07:06 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي، اليوم الأربعاء، وذلك من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 3:00 ظهراً، بهدف إجراء أعمال صيانة سنوية على تفريعة ضرار الزراعية.





وبينت الشركة، ان المناطق والمحولات المتأثرة هي ريف تل أبو عبيدة (21)، أبو عبيدة الجامع، حسن أبو سيدو 2، فتحي الغلايني، الديوان الملكي الهاشمي، موبايلكم ضرار، ريف صادر البلاونة، ريف عبد الله البلاونة، ريف صادق الشهاب، ريف برهان طهبوب، والبلاونة الغربي حوض 22 (رقم1 و2)





