فصل الكهرباء من 9 صباحًا حتى 3 عصرا عن مناطق في المملكة - أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، أسِفَةً، إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مبرمج في محافظة الكرك على مغذي القطرانة يوم الثلاثاء الموافق 17 آذار 2026، وذلك من الساعة 9:00 صباحًا ولغاية 3:00 عصرًا.





وبيّنت الشركة أن فصل التيار سيشمل منطقة القطرانة كاملة، إضافة إلى آبار مياه القطرانة (26، 29، 28، 9، 11، 15، 16، 17، 19، والآبار الشمالية 1 و2)، ومركز صحي القطرانة، شركة مغنيسيا الأردن، مدرسة الثقافة العسكرية، والإرشاد الجوي.



وأوضحت أن سبب الفصل يعود إلى كهربة مشروع وزارة الأوقاف للطاقة الشمسية، إضافة إلى تنفيذ أعمال صيانة على الشبكة الكهربائية.





