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فصل الكهرباء من 9 صباحاً حتى 4 عصراً عن مناطق غدا - اسماء

شبكة كهربائية
مولد كهربائي
الأربعاء، 08-01-2025 02:31 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة كهرباء اربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في إقليم الشمال غدا الخميس، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن فصل التيار سيشمل منطقة المفردات في محافظة المفرق من الساعة 9 صباحا ولغاية 2 ظهرا ومنطقة ضاحية الأمير فيصل ببلدة جبة في محافظة جرش من 3:30 عصرا لغاية 5:30 مساء.


كما سيشمل الفصل المبرمج للتيار الكهربائي منطقة باعون في محافظة عجلون من 9 صباحا لغاية 4 عصرا .

 
gnews

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