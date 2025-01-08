فصل الكهرباء من 9 صباحاً حتى 4 عصراً عن مناطق غدا - اسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء اربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في إقليم الشمال غدا الخميس، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن فصل التيار سيشمل منطقة المفردات في محافظة المفرق من الساعة 9 صباحا ولغاية 2 ظهرا ومنطقة ضاحية الأمير فيصل ببلدة جبة في محافظة جرش من 3:30 عصرا لغاية 5:30 مساء.