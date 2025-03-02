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فصل الكهرباء من 9 صباحاً حتى 4 عصراً عن مناطق غدا - اسماء

شبكة كهربائية
مولد كهربائي
الأحد، 02-03-2025 02:18 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة كهرباء اربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي غداً الاثنين، عن عدد من المناطق.

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ويشمل الفصل مناطق عنبة، دير يوسف الشمالي، كفر كيفيا، خلة عياد، المزار الحي الغربي، سموع طريق كفر كيفيا، سموع قرب المدرسة الأساسية، مبنى بلدية المزار منطقة عنبة، دائرة الأراضي المزار، مركز صحي عنبة، وذلك لإجراء الصيانة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين وتقليل الانقطاعات المبرمجة وغير المبرمجة.


وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد، إن الفصل الكهربائي سيكون من التاسعة والنصف صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

 
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