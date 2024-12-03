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فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً حتى 3 عصراً عن مناطق غدا - اسماء

شبكة كهربائية
محول كهربائي
الثلاثاء، 03-12-2024 05:16 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء بني كنانة شمال إربد غدا الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الخدمات.

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وقالت الشركة، إن مدة فصل التيار ستكون من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 3 عصرا، وسيشمل مناطق (الخريبة، والسيلة، والقصفة).

 
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