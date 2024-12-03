فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً حتى 3 عصراً عن مناطق غدا - اسماء

وقالت الشركة، إن مدة فصل التيار ستكون من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 3 عصرا، وسيشمل مناطق (الخريبة، والسيلة، والقصفة).
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