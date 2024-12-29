فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً حتى 3 عصراً عن مناطق غدا - اسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في وادي الأردن غدا الاثنين، من الساعة 9:30 لغاية الساعة 3 مساء لإجراء صيانة سنوية على خط الضغط المتوسط.

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