فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً حتى 3:30 عصراً عن مناطق غدا - اسماء

وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيكون من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 3:30 عصرا ، وسيشمل منطقتي خرجا والزوية.
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