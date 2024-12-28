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فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً حتى 3:30 عصراً عن مناطق غدا - اسماء

شبكة كهربائية
مولد كهربائي
السبت، 28-12-2024 04:41 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء بني كنانة، غدا الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيكون من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 3:30 عصرا ، وسيشمل منطقتي خرجا والزوية.

 
gnews

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