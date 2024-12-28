فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً حتى 3:30 عصراً عن مناطق غدا - اسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء بني كنانة، غدا الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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