فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً حتى 4 عصراً عن مناطق غدا (اسماء)

الوكيل الإخباري- اعلنت شركة توزيع كهرباء في معان اضطرارها اجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن بعض المناطق لغايات أعمال صيانة غدا الثلاثاء .



وحددت المناطق المتضررة بالفصل من الساعة الـ ٩:٣٠ صباحا ولغاية الساعة الـ 4 مساءً وفقا للاعلان المرفق ادناه:

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