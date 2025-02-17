 
الإثنين 2025-02-17 08:08 ص
 

فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً حتى 4 عصراً عن مناطق غدا (اسماء)

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 17-02-2025 07:02 ص

الوكيل الإخباري-   اعلنت شركة توزيع كهرباء  في معان اضطرارها اجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن بعض المناطق  لغايات أعمال صيانة غدا الثلاثاء  .

وحددت المناطق المتضررة بالفصل  من الساعة الـ ٩:٣٠   صباحا ولغاية الساعة الـ 4 مساءً وفقا للاعلان المرفق ادناه:

اضافة اعلان

 


Image1_22025177056459924719.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

وظائف بالأسماء.. أردنيون مدعوون لاجراء الفحص الفني

الطفلة وسن

أخبار محلية الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة الطفلة وسن

أرشيفية

الطقس الأرصاد: منخفض من أصل قطبي قادم للمملكة

تعبيرية

أخبار محلية فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً حتى 4 عصراً عن مناطق غدا (اسماء)

الاعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تعبيرية

أخبار محلية أمانة عمان تنذر عمال وطن بالفصل (أسماء)

طائرة F-16 فايتنغ فالكون تابعة للقوات الأميركية

عربي ودولي الجيش الأميركي يعلن مقتل قياديا بتنظيم تابع لـ"القاعدة" في سوريا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

عربي ودولي ماكرون يستضيف اليوم قمة أوروبية طارئة بشأن أوكرانيا



 




الأكثر مشاهدة