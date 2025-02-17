فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً حتى 4 عصراً عن مناطق غدا (اسماء)

وحددت المناطق المتضررة بالفصل من الساعة الـ ٩:٣٠ صباحا ولغاية الساعة الـ 4 مساءً وفقا للاعلان المرفق ادناه:
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