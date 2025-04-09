فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً حتى 4 عصراً عن مناطق غدا - اسماء

وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار الذي سيكون من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 4 عصرا، سيشمل مناطق الحي الشرقي في سما الروسان، وطريق سما الروسان حريما، ومبنى بلدية سما الروسان، ومجمع الدوائر الحكومية على مثلث سما والمؤسسة المدنية ودائرة الأراضي ومحكمة البداية في بني كنانة.
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