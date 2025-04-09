الأربعاء 2025-04-09 06:45 م
 

فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً حتى 4 عصراً عن مناطق غدا - اسماء

شبكة كهربائية
مولد كهربائي
 
الأربعاء، 09-04-2025 06:14 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء بني كنانة غدا الخميس، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

اضافة اعلان


وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار الذي سيكون من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 4 عصرا، سيشمل مناطق الحي الشرقي في سما الروسان، وطريق سما الروسان حريما، ومبنى بلدية سما الروسان، ومجمع الدوائر الحكومية على مثلث سما والمؤسسة المدنية ودائرة الأراضي ومحكمة البداية في بني كنانة.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الخارجية أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يلتقي وفدا من منظمة كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط

شبكة كهربائية

أخبار محلية فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً حتى 4 عصراً عن مناطق غدا - اسماء

غزة

فلسطين 30 شهيدا و60 مصابا في الشجاعية

الملكة رانيا تناقش المأساة الإنسانية في غزة مع رئيسة الوزراء الإيطالية

أخبار محلية الملكة رانيا تناقش المأساة الإنسانية في غزة مع رئيسة الوزراء الإيطالية

الامن العام

خاص بالوكيل عقوبات قانونية صارمة بحق المتطاولين على الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

أخبار محلية "الخيرية الهاشمية": 700 طن مساعدات أرسلت إلى سورية

ولي العهد يزور دائرة الرقابة الصحية والمهنية ومجمع الدوائر في أمانة عمان

أخبار محلية ولي العهد يزور دائرة الرقابة الصحية والمهنية ومجمع الدوائر في أمانة عمان

السفارة الأمريكية في عمان

أخبار محلية تحذير من السفارة الامريكية في عمان



 
 





الأكثر مشاهدة