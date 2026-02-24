الثلاثاء 2026-02-24 09:02 ص

فصل الكهرباء من 9:30 صباحًا حتى 4 عصرا عن مناطق في المملكة - أسماء

فصل الكهرباء من 9 صباحًا حتى 2 ظهرا عن مناطق في المملكة - أسماء
تعبيرية
 
الثلاثاء، 24-02-2026 07:47 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، أسِفَةً، إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مبرمج في محافظة معان الثلاثاء ، وذلك من الساعة 9:30 صباحًا ولغاية 4:00 عصرًا.اضافة اعلان


وبيّنت الشركة أن فصل التيار سيشمل المناطق التالية: المركز الثقافي، محطة محروقات المناصير معان، استراحة بلال أبو هلالة، قصر العدل، مديرية البحث الجنائي، شارع الثلاثين، شارع العشرين، سطح معان، قيادة المنطقة الجنوبية، مركز الإصلاح والتأهيل معان، كتيبة درك معان، مديرية دفاع مدني معان، واحة الحجاج، استراحة الوادي الخضراء لشحن المركبات، مشروع الأعلاف – المحمدية، شركة التقاطع لشحن المركبات، شركة عمار العودات لشحن المركبات، شركة الولاء لخدمات الإعاشة، منطقة المحمدية، شركة الاتجاهات الثلاثية لشحن المركبات، منطقة الهاشمية، مصنع الكرتون، آبار مياه إسمنت الجنوب، آبار مياه تل برما، منطقة الحسينية، مصنع غدير، وشركة الفجر للغاز.

وأوضحت أن سبب الفصل يعود إلى تركيب محطة جديدة، ضمن خطط تطوير وتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية في المنطقة.
 
 


