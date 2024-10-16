 
الأربعاء 2024-10-16 07:21 م
 
 

فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً حتى 5 مساءً عن مناطق غدا - اسماء

شبكة كهربائية
مولد كهربائي
الأربعاء، 16-10-2024 06:52 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظتي المفرق وجرش غدا الخميس، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

اضافة اعلان


وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن فصل التيار سيشمل في محافظة المفرق مناطق: صبحا وصبحية وسبع اصير من الساعة 9:30 صباحا لغاية 2 ظهرا، ومثلث رحاب طريق الزرقاء من 9:30 صباحا لغاية 3 بعد الظهر، وعن منشية بني حسن وبويضة العليمات وام اللولو وبلدية منشية بني حسن من 9:30 صباحا لغاية 3:30 عصرا.


وبينت أن الفصل سيشمل بمحافظة جرش مناطق: بلدة دير الليات، ومركز صحي سوف، وحي المرج، وشمال ظهر السرو، وزقريط الخضرا من الساعة 9:30 صباحا لغاية 5 مساء.
 

 
gnews

أحدث الأخبار

رئاسة الوزراء

أخبار محلية موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

شبكة كهربائية

أخبار محلية فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً حتى 5 مساءً عن مناطق غدا - اسماء

العيسوي يعزي الحمايدة والكباريتي

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي الحمايدة والكباريتي

علم فرنسا

عربي ودولي فرنسا تدين الهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل في لبنان

مجلس الأمن - أرشيفية

عربي ودولي جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية الخارجية: إجلاء 12 مواطنا أردنيا من لبنان

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة

أخبار محلية وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد ويوما خيريا في الرمثا

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية بتوجيهات ملكية.. إجلاء رعايا أردنيين من لبنان



 


الأكثر مشاهدة