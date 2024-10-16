فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً حتى 5 مساءً عن مناطق غدا - اسماء

وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن فصل التيار سيشمل في محافظة المفرق مناطق: صبحا وصبحية وسبع اصير من الساعة 9:30 صباحا لغاية 2 ظهرا، ومثلث رحاب طريق الزرقاء من 9:30 صباحا لغاية 3 بعد الظهر، وعن منشية بني حسن وبويضة العليمات وام اللولو وبلدية منشية بني حسن من 9:30 صباحا لغاية 3:30 عصرا.
وبينت أن الفصل سيشمل بمحافظة جرش مناطق: بلدة دير الليات، ومركز صحي سوف، وحي المرج، وشمال ظهر السرو، وزقريط الخضرا من الساعة 9:30 صباحا لغاية 5 مساء.
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