فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً حتى 5 مساءً عن مناطق غدا - اسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظتي المفرق وجرش غدا الخميس، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن فصل التيار سيشمل في محافظة المفرق مناطق: صبحا وصبحية وسبع اصير من الساعة 9:30 صباحا لغاية 2 ظهرا، ومثلث رحاب طريق الزرقاء من 9:30 صباحا لغاية 3 بعد الظهر، وعن منشية بني حسن وبويضة العليمات وام اللولو وبلدية منشية بني حسن من 9:30 صباحا لغاية 3:30 عصرا.