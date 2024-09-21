فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً لغاية 3:30 عصرً عن مناطق غداَ - اسماء

وقالت الشركة في بيان اليوم السبت، إن الفصل سيشمل في محافظة المفرق مناطق: حيان المشرف، والزعفرانة، والمعمرية، وعين بني حسن، وإيدون بني حسن، ومكب السمن، وحي المزارع، والربوة، وحيان الرويبض، وحيان الغربي، وحي شاكر، والقبة، وشرق بلعما، وستكون مدة الفصل فيها من 10:30 صباحا ولغاية 1:30 ظهرا، فيما ستكون مدة الفصل بمناطق الظاهرية والمزرعة وتل المضابع من 9:30 صباحا ولغاية 2 ظهرا.
وبينت أن فصل التيار المبرمج سيشمل في لواء الرمثا مناطق: مدخل المدينة الجنوبي، وصرح الشهيد، وإعمار الرمثا، وجسر الرمثا، وحي البركة، وإشارة جابر، والمجاورين لمتصرفية الرمثا، من 9:30 صباحا لغاية 3:30 عصرا .
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