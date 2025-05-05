فصل للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا- أسماء

الوكيل الإخباري- اعلنت شركة توزيع الكهرباء انها ستقوم بقطع التيار الكهربائي يوم غد الثلاثاء من الساعة ال 9 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا في المناطق التالية.

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