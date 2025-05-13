الثلاثاء 2025-05-13 09:57 ص
 

فصل للتيار الكهربائي عن هذه المناطق الجمعة

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 13-05-2025 07:46 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة كهرباء محافظة إربد عن نيتها إجراء أعمال صيانة مبرمجة على شبكتها الكهربائية يوم الجمعة الموافق 16 أيار 2025، الأمر الذي سيترتب عليه فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق في محافظة إربد.اضافة اعلان


وأوضحت الشركة في بيانها أن الفصل سيشمل المناطق الواقعة قرب إشارة بردى شمال، ودوار الثقافة، وشارع وصفي التل، بالإضافة إلى المناطق الواقعة غرب وجنوب حدائق الملك عبدالله.

وأضافت أن عملية الفصل ستبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثانية ظهرًا، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهودها المستمرة لتحسين جودة الخدمة الكهربائية وتعزيز كفاءة الشبكة.



Image1_520251374439512881698.jpg
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

اقتصاد محلي للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب بعد ارتفاعها في الأردن

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي

عربي ودولي دوتيرتي المحتجز لدى الجنائية الدولية ينافس على منصب عمدة في الفلبين

ل

أخبار محلية الأردن يؤكد رفضه لمشروع الاحتلال بتسوية الحقوق العقارية بالقدس

تعبيرية

منوعات كيف تعرف ما إذا كنت مطلوبًا لدى الإنتربول: تقديم طلبات الوصول إلى المعلومات

ل

أخبار محلية استمرار فعاليات وزارة المياه التوعوية في المدارس

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية إعلان هام جداً من وزارة التربية والتعليم لطلبة الصف التاسع

ت

فلسطين نتنياهو يعترف بتدمير المنازل في غزة عمدا

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من إذنا غرب الخليل



 
 





الأكثر مشاهدة